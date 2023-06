PF apreende quase 1 tonelada de maconha em carro de luxo

No último dia 2, ocorreu uma importante operação da Polícia Federal nas proximidades de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante uma fiscalização de rotina, os agentes federais se depararam com uma situação de grande impacto: um carro de luxo transportando uma quantidade impressionante de maconha, totalizando 800 kg. O condutor do veículo foi imediatamente detido, e o automóvel foi apreendido.

O momento do flagrante foi bastante tenso, uma vez que os policiais federais observaram o veículo em alta velocidade. Ao averiguar as informações sobre o carro, descobriu-se que a placa pertencia a outro veículo, que havia sido registrado como roubado.

Os agentes precisaram iniciar uma perseguição ao veículo, que adentrou uma estrada de terra e, posteriormente, foi encontrado em meio a um milharal.

A substância ilícita foi confiscada e o motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.