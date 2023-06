PF apreende R$ 100 mil em operação sobre massacre em Nova Olinda do Norte

Nesta segunda-feira, 5, a Polícia Federal apreendeu R$ 100 mil em espécie durante uma operação que investiga o massacre no Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, no Amazonas. O valor foi encontrado na casa de um empresário, ainda não identificado.

A operação investiga policiais militares suspeitos de torturar e assassinar 8 pessoas que moravam na região. O crime aconteceu em 2020 e foi motivado por vingança pela morte de dois PMs que estariam em missão no município.

Segundo informações da Polícia, o homem é dono do hotel onde uma vítima teria sido torturada por policiais militares. Durante as diligências, foi possível constatar que o proprietário teria entregue às autoridades imagens adulteradas das câmeras de segurança.

Os agentes apreenderam HDs dos computadores do hotel para tentar recuperar as gravações que mostram as agressões que ocorreram no local.

Redação AM POST