PF combate crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Manaus

Nesta sexta-feira, 26/1, uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas resultou na deflagração da Operação Piramutaba. A operação visa reprimir crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, podendo acarretar em penas superiores a 30 anos de prisão para os envolvidos.

O foco principal da ação era a localização de um foragido em Florianópolis/SC, integrante de uma das principais facções criminosas da região Norte, que mantém conexões com organizações criminosas no Rio de Janeiro.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em Santa Catarina. Além disso, três mandados de busca e apreensão foram executados em Manaus, resultando na captura do alvo. Durante as buscas, uma arma de fogo e uma caixa de munição foram apreendidas.

A ação demonstra a eficácia da integração entre as forças de segurança estadual e federal no combate a organizações criminosas de abrangência nacional. A Operação Piramutaba reforça o compromisso das autoridades em coibir atividades ilícitas, proporcionando maior segurança à população e desarticulando redes criminosas que atuam em diferentes estados do país.

Redação AM POST