PF confirma que parte dos restos mortais encontrados no Vale do Javari são do jornalista Dom Phillips

A Polícia Federal (PF) confirmou nesta sexta-feira (17) que parte dos restos mortais encontrados no Vale do Javari, no Amazonas, são do jornalista britânico Dom Phillips.

O material passa por análise no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. Segundo a corporação, a identificação foi feita com base no exame dos dentes do jornalista.

“A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense”, disse a PF em nota.

A corporação também disse que continua o trabalho para a “completa identificação” dos restos mortais encontrados no Amazonas, e para apontar a causa das mortes, além da dinâmica do crime e da ocultação dos corpos.

