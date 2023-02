PF cumpre mandados no Amazonas em operação contra tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro

Redação AM POST

A Polícia Federal no Amazonas (PF-AM) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a operação “Pótamos”. Os policiais cumprem mandados de prisão e apreensão contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, no Amazonas e São Paulo.

Segundo a PF, a operação cumpre 13 mandados judiciais, sendo seis de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em Manaus (AM), Santa Izabel do Rio Negro (AM) e São Paulo (SP).

A investigação começou em janeiro de 2022, com a apreensão de aproximadamente 1,5 toneladas de maconha do tipo skunk, na calha do Rio Negro, no Amazonas. “A operação tem como objetivo desarticular grupo criminoso com atuação em rios da região [do Amazonas] e o combate ao crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro”, informou a PF.

Conforme o órgão, o grupo criminoso alvo da operação é responsável pela entrada de droga da Colômbia no Brasil. A investigação apontou que o material entrou pelo Amazonas e tinha a cidade de São Paulo com destino.

A operação envolveu o total de 35 policiais federais.

*Com informação G1