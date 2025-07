PF deflagra operação para investigar desvio de R$ 15 milhões em emendas parlamentares 

Notícias do Brasil – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Korban, que apura o desvio de R$ 15 milhões em emendas parlamentares destinadas a eventos estudantis de esportes eletrônicos. Os recursos, repassados entre 2023 e 2024 pelo Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca (PP), teriam sido direcionados a uma associação sediada no Distrito Federal.

A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), envolve 16 mandados de busca e apreensão em quatro unidades da Federação: Distrito Federal, Acre, Paraná e Goiás. Além das buscas, foram determinadas medidas como bloqueio de contas bancárias, sequestro de veículos e imóveis, totalizando R$ 25 milhões em bens apreendidos. Os nomes dos investigados seguem sob sigilo.

Segundo a PF, a associação beneficiada com os repasses está agora impedida de receber novos recursos federais, bem como de transferir valores a empresas subcontratadas.

A investigação levanta suspeitas de que os eventos de eSports serviram de fachada para o desvio dos recursos públicos. Até o momento, o Ministério do Esporte ainda não se pronunciou sobre o caso.

A operação segue em andamento e o caso está sendo tratado em caráter sigiloso pelo Supremo. Novas fases não estão descartadas