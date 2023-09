PF destrói 302 balsas de garimpo ilegal em operação no Amazonas

Em 12 dias de trabalho, a Polícia Federal (PF), com o apoio do Ibama, destruiu 302 balsas de garimpo ilegal no Amazonas. A operação Draga Zero encerrou neste sábado (2), na região do Rio Madeira, no Amazonas.

Policiais federais percorreram cerca de 1,5 mil quilômetros do rio, passando pelas cidades de Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré, todas no Amazonas.

“Em 12 dias na Amazônia, a Polícia Federal e órgãos parceiros eliminaram mais de TREZENTAS balsas de garimpo ilegal. Estamos defendendo o meio ambiente, o patrimônio público, a soberania nacional e combatendo organizações criminosas. Parabéns às equipes pelo ótimo trabalho”

