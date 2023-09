PF destrói munições e armas apreendidas em operações e flagrantes no AM

A Policia Federal, junto com o 12º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro, realizou, na última quarta-feira, 30/08, a destruição de 63 armamentos, 573 munições e mais 25,9 kg de fragmentos de armas provenientes de crimes, apreendidos em operações e flagrantes.

No ato do recebimento, as armas são conferidas e destruídas através de uma prensa de 60 toneladas, tornando assim a arma totalmente inservível. Deste modo, após destruídas, as armas apreendidas ficam armazenadas no depósito de produtos controlados daquela subunidade até sua destruição final.

A destruição final dos armamentos inutilizados será realizada no estado de Roraima, onde ocorrerá o derretimento dos destroços em local apropriado, seguro e de acordo com as regras ambientais impostas.

Redação AM POST*