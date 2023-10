PF destrói nove dragas destinadas ao garimpo ilegal no AM

A Polícia Federal, com participação do IBAMA e da Marinha do Brasil, destruiu nesta quinta-feira (5), durante a nova fase da operação Draga Zero para combater a extração ouro ilegal no Amazonas, nove dragas que estavam atracadas na orla do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Segundo a PF, elas eram usadas para extrair ilegalmente ouro e outros minerais.

Desde o seu início, em agosto deste ano, a operação Draga Zero destruiu cerca de 302 balsas espalhadas nos trechos do Rio Madeira e tem como objetivo estancar as ameaças ao meio ambiente e coibir novas investidas a esta prática criminosa, dada a inviabilidade de apreensão, nove dragas identificadas na ação de hoje foram totalmente destruídas e inutilizadas.

Além disso, foram encontradas pepitas de ouro e jóias que foram apreendidas e encaminhadas à perícia. As investigações devem continuar por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e órgãos parceiros.

REDAÇÃO AM POST*