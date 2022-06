PF divulga imagens de objetos encontrados em buscas por indigenista e jornalista inglês no Amazonas

Redação AM POST

Na tarde desta segunda-feira (13), a Polícia Federal divulgou as imagens dos objetos que pertenciam ao jornalista britânico Dom Phillips e indigenista Bruno Pereira, que desapareceram no dia 5 de junho, no Vale do Javari, a caminho de Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

Foram localizados uma mochila, um notebook , camisas, bermudas, calça, chinelos e botas na área onde são feitas as buscas.

Os materiais, já foram confirmados pela Polícia Federal como sendo da dupla, estão em posse da perícia criminal. Um laudo com a analise de material orgânico será divulgado esta semana.

A localização dos materiais foi divulgada pelo coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte, Barbosa Amorim. Segundo ele, os objetos foram encontrados próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime, que segue preso.

A mochila estava em uma área de igapó, uma região da Floresta Amazônica alagada pelos rios e com inúmeras árvores. Ela estava amarrada em uma árvore.