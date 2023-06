PF divulga nomes de alvos da Operação Entulho; confira lista

A Polícia Federal divulgou os nomes dos alvos da Operação Entulho deflagrada na manhã desta terça-feira (20). Investigações apontam operações fraudulentas feitas em empresas que prestam serviços de limpeza pública em Manaus utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Eduardo Zózimo, coordenador da operação “Entulho”, as empresas emitiram notas fiscais entre 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

“Nesse período de 2016 a 2019 eles emitiram aproximadamente R$120 milhões no esquema fraudulento e sacaram na boca dos caixas cerca de R$110 milhões até 2019 e continuavam sacando até a deflagração da operação”, contou o delegado Zózimo em coletiva de imprensa.

“A Justiça Federal deferiu pedido de sequestro de bens, móveis e imóveis, até o montante de R$120 milhões solidariamente de todos os investigados. Ainda tem equipes realizando diligencias e ao final faremos um compilado do que foi apreendido e arrecadado”, disse.

De acordo com a PF não houve a identificação de servidores públicos dentro do esquema criminoso mas é possível que haja desdobramento principalmente porque as provas foram coletadas hoje.

