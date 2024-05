PF encontra lancha com mais de 500 kg de cocaína escondida

Na madrugada deste sábado, 25, a Polícia Federal (PF) realizou uma importante apreensão de drogas no município de Santo Antônio do Tauá, no estado do Pará. A operação resultou na interceptação de uma lancha que transportava cerca de 539 kg de cocaína. A droga estava escondida na embarcação, localizada em uma área de atracadouro no distrito de Mosqueiro.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF em conjunto com o Grupo Especial de Polícia Marítima (Gepom), revelou que a cocaína havia sido armazenada em Santo Antônio do Tauá e estava prestes a ser transferida para um navio com destino ao exterior. O trabalho de inteligência da PF indicou que o entorpecente seria embarcado em um navio que seguiria para fora do país, possivelmente para a Europa ou Estados Unidos, principais destinos do tráfico internacional de drogas.

A operação teve início por volta das 1h30 da madrugada, quando as equipes da PF cercaram o sítio onde a droga estava escondida e a lancha que seria utilizada para o transporte. Ao perceberem a aproximação das autoridades, os três tripulantes que estavam na embarcação abandonaram o local e conseguiram fugir, aproveitando a escuridão e a difícil geografia da região. No sítio, além da cocaína, foram encontrados munição e equipamentos utilizados para embalar a droga, indicando uma estrutura organizada para o tráfico de grandes quantidades.

Apesar de ninguém ter sido preso durante a ação, a PF continua as investigações para localizar os tripulantes que fugiram e identificar outros membros da rede de tráfico de drogas.