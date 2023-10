PF identifica envolvidos com armazenamento e venda de imagens de abuso sexual infantojuvenil

Uma pessoa foi presa em flagrante em Ananindeua e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém e no interior do Pará durante ações da Polícia Federal de combate a abuso sexual infantojuvenil, com compartilhamentos de imagens das violências. As informações são do G1.

Foram três operações desde quinta (26). Uma delas foi nesta sexta-feira (27) – a operação Ocaso, em Parauapebas, no sudeste do estado. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido. Segundo a PF, a operação teve origem a partir de informações de autoridades da Suíça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A investigação estrangeira identificou um usuário brasileiro suspeito de armazenar e compartilhar vários arquivos com pornografia infantil, com imagens disponibilizadas em programa “peer-to-peer”, ponto a ponto, em que qualquer pessoa, de qualquer ponto do mundo, pode acessar e baixar diretamente do computador que abrigue fisicamente imagens ilegais, sem necessidade de um servidor intermediário”, informa a PF.

Ainda na manhã desta sexta (27) a operação ForeverXXD em Ananindeua cumpriu mandado de busca e apreensão para investigar suspeito de vender imagens ilegais em redes sociais.

O celular do alvo da operação tinha imagens de abuso sexual infantojuvenil. Ele foi preso em flagrante e o aparelho, apreendido, para ser submetido à perícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais federais encontraram outros perfis de usuários que compartilhavam os arquivos e as investigações devem continuar para identificar os titulares das contas.

O nome da operação faz referência ao usuário utilizado pelo investigado nas redes sociais em que cometia os crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já na quinta, em Belém, a operação “Bond” cumpriu mandados de busca. A investigação apontou que o suspeito usava a internet para fazer download do conteúdo ilícito.

A ação resultou na obtenção de novas informações que devem auxiliar nas investigações e na identificação de outros suspeitos dos crimes, segundo a PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No cumprimento do mandado, os policiais encontraram vestígios dos crimes cometidos no computador do suspeito. Os itens apreendidos devem ser submetidos à perícia técnica para extração do conteúdo.

*Com informações do G1