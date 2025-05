PF investiga contrabando de armas com envolvimento de CAC em operação no Amazonas

Notícias policiais – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Carboneto, com o objetivo de desarticular um esquema de contrabando de produtos de armamento controlados pelo Exército Brasileiro. A ação teve como alvo um colecionador, atirador esportivo e caçador — conhecido pela sigla CAC — suspeito de importar ilegalmente itens bélicos sem a devida autorização das autoridades competentes.

A investigação começou após apreensões realizadas no Rio de Janeiro, conduzidas em conjunto pela Receita Federal e pela própria Polícia Federal, com apoio técnico da 1ª Região Militar do Exército. O material apreendido levantou suspeitas sobre a atuação de CACs em práticas ilegais envolvendo o mercado de armas, o que levou à deflagração da operação em curso.

Na manhã desta quinta, os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço no município de Manaus (AM). O objetivo principal é esclarecer as circunstâncias da importação irregular, identificar possíveis coautores e reunir novas evidências que confirmem o envolvimento do investigado em crimes contra a segurança nacional.

De acordo com a PF, os produtos importados ilegalmente são de uso restrito e sujeitos à fiscalização rigorosa do Exército. A suspeita é de que o investigado tenha se utilizado da condição de CAC para facilitar a entrada dos itens no país, burlando o controle institucional e colocando em risco a segurança pública.

A operação ocorre em meio a um contexto nacional de maior vigilância sobre o uso de registros de CAC para fins criminosos. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal têm intensificado o cerco a esquemas ilegais envolvendo armas de fogo, sobretudo após denúncias de desvio e comércio paralelo desses materiais.

A PF reforça que os trabalhos investigativos seguem em andamento e que outras fases da operação podem ocorrer conforme o avanço das apurações.