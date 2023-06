PF investiga se garimpo ilegal no AM era usado para exploração sexual infantil após encontrar lista de ‘regras’

A Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) encontrou um papel com uma lista de “regras” em um dos dez acampamentos do garimpo ilegal destruídos na semana passada, durante a Operação Aurum. A suspeita é que o local citado no papel, um bar, era usado para prostituição.

A PF achou itens usados por crianças, como calcinhas. A polícia investiga se os objetos eram usados por filhos dos garimpeiros ou por vítimas de prostituição infantil.

No cabeçalho do papel encontrado pelos agentes está escrito “Regras a serem cumpridas”. A lista traz cinco itens que deveriam ser cumpridos no acampamento.

A mensagem ao final da lista chama a atenção. “Use sempre preservativo”, diz o texto.

A PF investiga se no acampamento havia prostituição e se o ouro extraído do garimpo ilegal era usado como moeda de troca.

Veja o que está escrito na lista:

‘Regras a ser cumprida’

Se sair para beber em outro bar paga saída

Se sair pra dormir fora do bar ‘para’ [paga] saída

Pagar a ‘xave’ no balcão antes de ir pro quarto

Terminou de comer LAVE SEU PRATO

VALOR ‘DAS ‘AVE’ MEIA GRAMA E 1 GRM DAS saidas.

Obrigado

Use sempre preservativo

