PF investiga vazamento suspeito de tema da redação do Enem 2023

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24/1) a Operação Limite Virtual, com o objetivo de apurar suspeitas de vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. A ação incluiu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral, no Ceará. A operação mobilizou 15 policiais federais.

A investigação teve início após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) comunicar à PF sobre o vazamento. As equipes identificaram um morador de Sobral como suspeito do crime de divulgação ilícita do conteúdo da prova nas redes sociais.

O compartilhamento ilegal envolveu o tema da redação relacionado ao caderno rosa do Enem, durante a realização das provas. No ano passado, os candidatos foram desafiados a escrever um texto argumentativo-dissertativo sobre o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

As condutas do investigado podem configurar, inicialmente, o cometimento do crime de fraude em certame de interesse público, sujeito a penas de até oito anos de prisão.

O nome da operação, Limite Virtual, destaca a importância de impor limites nas mídias sociais, alertando para os riscos e consequências legais decorrentes de condutas que desrespeitem a integridade e confiabilidade de processos como o Enem.

Redação AM POST