PF mira grupo suspeito de desviar R$ 1,5 milhão em verbas no Amapá

A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Crateras nesta sexta-feira (20/10), visando cumprir 20 mandados de busca e apreensão. A ação ocorreu nos municípios de Macapá e Oiapoque, no estado do Amapá. O objetivo da operação é desvendar um esquema criminoso que teria desviado R$ 1,5 milhão em recursos públicos federais.

A ordem judicial para a operação foi emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e incluiu não apenas os mandados de busca e apreensão, mas também o afastamento do cargo do prefeito do município de Oiapoque, do subprocurador do município, secretários municipais e outros servidores públicos suspeitos de envolvimento no esquema.

As investigações tiveram início há cerca de um ano e se concentraram em possíveis irregularidades em convênios celebrados entre o município de Oiapoque e uma empresa do ramo da construção. Esses convênios contaram com verbas federais provenientes do Programa Calha Norte, um programa de desenvolvimento da região norte do Brasil.

Durante a investigação, foi constatado que os convênios celebrados haviam sido integralmente pagos, totalizando aproximadamente R$ 1,5 milhão, no entanto, as obras supostamente acordadas nunca foram entregues à comunidade.

Os alvos da operação Crateras incluíram as residências dos servidores públicos e seus familiares, além das sedes de empresas supostamente envolvidas no esquema. A Prefeitura de Oiapoque também foi alvo das buscas, enquanto a PF buscou reunir evidências que ajudem a esclarecer o desvio de recursos públicos.