PF monta base no aeroclube para evitar compra de votos durante as eleições no AM

Redação AM POST

Uma base da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM), foi montada no aeroclube afim de evitar crimes eleitorais, como o envio de dinheiro para compra de votos. O aeroclube fica localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, todas as aeronaves serão fiscalizadas durante toda a semana até domingo (2), primeiro dia das eleições gerais.

Em nota, a PF confirmou que a operação é para evitar crimes eleitorais.

“Todas as aeronaves que saem com destino aos interiores do Amazonas, passam por uma triagem minuciosa. A fiscalização é feita por agentes da PF, com a finalidade de evitar possíveis crimes eleitorais, como por exemplo, envio de dinheiro para compra de votos. O aeroclube é um meio de tráfego importante para o embarque e desembarque de passageiros com destino a cidades distantes do estado do Amazonas”, diz a nota.