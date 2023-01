PF nega morte em ginásio e libera idosos e mulheres com filhos

Redação AM POST

Depois de passarem mais de 12 horas fechados no ginásio da Polícia Federal, em Brasília, mulheres com crianças e idosos foram liberados da detenção na noite de segunda-feira 9. A informação foi confirmada pela PF e por advogados que representam parte das mais de 1,2 mil pessoas detidas depois que o acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília foi desmontado, na manhã de segunda.

Detidas, as pessoas seriam autuadas para responder pela prática de “atos antidemocráticos”, segundo o Ministério da Justiça.

Entre os presos, havia crianças e idosos, que foram levados ao local ainda na manhã de segunda-feira 9, depois que o acampamento foi desfeito por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o perfil da Ordem dos Advogados Conservadores, mulheres com crianças e idosos com mais de 60 anos foram liberados pela Polícia Federal em ônibus que partiram do ginásio.

Atenção

Nossos advogados que estão mo local com os presos acabam de informar que após conversas com os delegados, as pessoas que têm crianças e as acima de 60 anos já firam liberadas.

Continuamos lá acompanhando os demais. — Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil-OACB (@AdvogadosOacb) January 10, 2023

Nas redes sociais, foram inúmeros relatos de que os detidos não tiveram acesso a alimentação e de que muitas crianças e idosos passaram mal e precisaram de atendimento médico. Também houve a informação de que uma idosa teria falecido na galpão da Academia Nacional de Polícia.

Porém, em uma postagem no Twitter, a corporação negou a informação.

A PF confirmou à imprensa a liberação de idosos e crianças, mas não informou o número de pessoas liberadas. Também afirmou que algumas pessoas passaram mal, mas foram atendidas, e que houve preferência na triagem para os idosos. Ainda segundo a corporação, as pessoas têm acesso à alimentação, água e banheiros.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

*Com informação Revista Oeste