PF no Amazonas pede transferência de ‘Colômbia’ para presídio de segurança máxima

A Polícia Federal no Amazonas pediu à Justiça que Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, seja transferido para um presídio de segurança máxima. A solicitação foi feita no início na noite desta quarta-feira (21).

“Colômbia” foi preso novamente nesta terça (20), no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital amazonense, onde estava escondido. Ele havia sido solto após pagar uma fiança de R$ 15 mil, em outubro.

Por volta das 9h desta quarta, o suspeito ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, onde realizou exame de corpo de delito.

Segundo a PF, Colômbia é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal em áreas indígenas, em Atalaia do Norte, no interior do estado, onde aconteceu os assassinatos de Bruno e Dom, e também por usar documentos falsos.

A PF considera que ele oferece risco de fuga e é necessário que ele fique preso para não atrapalhar as investigações.

Na decisão que decretou a prisão preventiva de Colômbia, o juiz Fabiano Verli informou que tem em mãos uma certidão do oficial de justiça atestando que no dia 6 de dezembro, o oficial procurou pelo acusado, para citá-lo e não conseguiu. Ele foi informado pela provável dona imóvel que ele não mora no local, que serviu de base para a soltura.

Ainda segundo a decisão, não há notícia do uso de tornozeleira eletrônica de rastreamento, pois a liberdade provisória só foi concedida sob a condição do uso de aparelho.

Na decisão, o juiz coloca que Colômbia “não parece estar agindo conforme os ditames da liberdade provisória concedida” e que “por isso é obrigado a revogá-la, sob pena de vulneração da ordem social e descrédito do Poder Judiciário” e que ele deverá ser recolhido preventivamente.

Conforme a PF, Colômbia será encaminhado para a audiência de custódia e, em seguida, regressará ao sistema prisional. A polícia também informou que irá solicitar o seu encaminhamento a um presídio federal de segurança máxima.

Prisão domiciliar

Colômbia seguiu para a prisão domiciliar em outubro e é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de viajar para fora do país e precisou entregar o passaporte para a Polícia Federal.

O Ministério Público Federal (MPF) chegou a recorrer da decisão, mas o juiz federal Fabiano Verli manteve, no dia 18 de outubro, a liberdade provisória do suspeito.

Ele também responde a outro processo que apura sua participação em organização criminosa armada e crimes ambientais.

Colômbia saiu da cadeia e foi conduzido ao Centro de Operações e Controle (COC) para a instalação da tornozeleira eletrônica, conforme determinação judicial.

Em julho, Colômbia foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele negou envolvimento com o crime. E, apesar de negar participação nos assassinatos, uma das linhas de investigação da PF é de que Colômbia, que também seria um traficante de drogas, compra pescado ilegal de criminosos da região.

*Com informação G1