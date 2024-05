PF prende homem em flagrante por migração ilegal no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal prendeu, nessa última segunda-feira (22/5), um homem que atuava na promoção de migração ilegal de estrangeiros oriundos da Índia, em Tabatinga/AM.

De acordo com as investigações, foi constatado que os estrangeiros chegavam no aeroporto local e seguiam para a cidade fronteiriça rumo aos Estados Unidos.

Os policiais federais realizaram diligências com o objetivo de identificar os envolvidos no suporte logístico para a saída clandestina dos migrantes para o país vizinho, o que culminou no flagrante do indivíduo.

Diante da situação, o indivíduo foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

