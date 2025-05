PF prende homem flagrado com bolsa cheia de cocaína no porto de Benjamin Constant, no Amazonas

Notícias policiais – Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (7), durante uma operação de rotina da Polícia Federal no porto de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, que intensificam a vigilância na região como parte de ações de combate ao narcotráfico na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

A droga, aproximadamente 17 quilos de pasta base de cocaína, foi encontrada dentro da bolsa que o suspeito carregava enquanto tentava embarcar com destino à capital Manaus. De acordo com os policiais, o material estava cuidadosamente embalado para dificultar sua detecção, mas foi identificado durante inspeção de rotina.

Segundo a Polícia Federal, o preso não apresentou resistência e foi conduzido imediatamente à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. As investigações agora se concentram em identificar os responsáveis pelo envio da carga ilícita e se o suspeito faz parte de uma organização criminosa com atuação no tráfico interestadual.

A ação reforça o compromisso das autoridades de segurança pública em combater o tráfico de drogas e proteger a população da influência do crime organizado na Amazônia.