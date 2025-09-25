A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

PF prende no Paraná condenada por lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa no Amazonas

A mulher condenada na Operação La Muralla foi presa em Cascavel após 10 anos de sentença por ligação com facção.

Por Natan AMPOST

25/09/2025 às 11:07

Notícias policiais – Uma mulher condenada por envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro foi presa nesta quinta-feira (25/9) em Cascavel, no Paraná, durante ação conjunta da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR). A operação é um desdobramento direto da Operação La Muralla, deflagrada em 2015 no Amazonas com o objetivo de desarticular uma rede de tráfico de drogas com atuação interestadual.

A sentenciada, natural do Amazonas, havia sido condenada pela Justiça Federal a 10 anos de reclusão em regime fechado. Ela foi localizada no município paranaense, onde seu marido cumpre pena em um presídio federal de segurança máxima. O homem é apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa originada no Amazonas e com ramificações no Rio de Janeiro.

A prisão reforça o impacto prolongado da Operação La Muralla, considerada um dos marcos no enfrentamento ao crime organizado no país. Deflagrada há quase uma década, a investigação revelou um complexo esquema de tráfico de drogas e lavagem de capitais, com ramificações que ultrapassavam fronteiras estaduais e exigiam a cooperação de diferentes órgãos de segurança.

De acordo com informações da FICCO/PR, além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que visam reforçar as investigações sobre possíveis conexões ainda ativas da condenada com integrantes da organização criminosa.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/PR) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). A atuação coordenada desses órgãos é considerada essencial para garantir a efetividade das decisões judiciais e enfraquecer a base operacional das facções criminosas em território nacional.

Segundo investigadores, a presença da mulher em Cascavel indicava uma estratégia de deslocamento para dificultar o rastreamento pelas autoridades. No entanto, o trabalho de inteligência e monitoramento da FICCO permitiu localizar e executar a prisão, cumprindo integralmente a ordem judicial.

