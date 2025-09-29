PF prende passageiro com identidade falsa no Aeroporto Eduardo Gomes

Notícias Policiais – A Polícia Federal prendeu em flagrante, no último sábado (27/9), um passageiro que embarcaria para Miami (EUA) por uso de identificação falsa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Segundo as informações, o homem acessou de forma irregular a área restrita do terminal, contrariando os procedimentos de segurança vigentes, e portava objetos que deveriam estar acondicionados em embalagens específicas para voos internacionais.

Durante a abordagem, o passageiro apresentou comportamento exaltado e agressivo. Além de desacatar servidores públicos, ele chegou a dar voz de prisão a uma funcionária do aeroporto, alegando, de maneira falsa, que ela estaria furtando itens de sua bagagem. A situação foi contida pelas autoridades no local.

Conforme registrado, o indivíduo não indicou advogado constituído. Por essa razão, a comunicação da prisão será encaminhada à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assim como às autoridades consulares competentes, em razão de o detido possuir dupla nacionalidade.

Os procedimentos cabíveis foram adotados pelas equipes federais no próprio aeroporto, com a finalidade de preservar a segurança da operação aérea e a integridade dos profissionais envolvidos. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Federal, que reúne as informações necessárias para a continuidade das providências legais.