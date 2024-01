PF prende principal comparsa de mandante dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Tabatinga/AM, nesta quinta-feira (18/1), em desfavor do homem conhecido por ser o informante e aliado do mandante dos homicídios de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados em 5 de junho de 2022, nas proximidades da Terra Indígena do Vale do Javari, na área do município de Atalaia do Norte/AM.

Sobre o Caso Dom e Bruno:

No inquérito policial que apura o homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips, já foram indiciados os executores (os quais foram denunciados pelo Ministério Público Federal), e os ocultadores dos corpos das vítimas.

Além disso, durante as investigações foi indiciado o mandante dos homicídios, bem como outros envolvidos no esquema criminoso.

O mandante se encontra preso em Manaus/AM, por motivo de falsificação de documentos de identidade, bem como também por ser chefe de uma organização criminosa transnacional armada, em outro inquérito que apurou pesca ilegal e contrabando.

*Com informações da PF-AM