PF prende suspeito de abuso infantil em operação contra pornografia na internet

Notícias policiais – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação Red Card, com o objetivo de combater o armazenamento e a disseminação de conteúdos relacionados a abuso sexual infantojuvenil na internet. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e na prisão preventiva de um investigado que, segundo as apurações, compartilhava imagens e vídeos de exploração infantil em grupos virtuais.

As investigações apontam que o suspeito mantinha um padrão recorrente de repasse de materiais ilegais para outros usuários da rede. Um agravante determinante para a solicitação da prisão preventiva foi o fato de o investigado atuar em uma escolinha de futebol voltada para crianças. O acesso direto ao público infantil elevou o risco de reincidência e justificou a necessidade de retirá-lo imediatamente de circulação.

Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu celulares e dispositivos de armazenamento digital que serão submetidos à análise da perícia técnica. O material poderá revelar não apenas a extensão da atividade criminosa, mas também a possível existência de outros envolvidos na rede de compartilhamento de pornografia infantil.

A PF reforçou que operações como a Red Card fazem parte de um esforço nacional e internacional para desmantelar grupos que atuam na disseminação de conteúdos abusivos na internet. A cooperação com órgãos de investigação estrangeiros, quando necessária, amplia o alcance das apurações e permite rastrear conexões que atravessam fronteiras.

O crime de produção, posse e compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes é tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pode resultar em penas severas, que incluem reclusão de até seis anos, além de multas. Quando há agravantes, como a posição de confiança do investigado em relação às vítimas, a punição pode ser ainda mais rigorosa.

A Polícia Federal destacou, ainda, a importância da colaboração da sociedade no combate a esse tipo de crime. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, ou diretamente pelos canais oficiais da PF.

Com a operação, as autoridades buscam não apenas punir os responsáveis, mas também prevenir situações de risco envolvendo crianças, reforçando o compromisso do Estado com a proteção dos direitos da infância.