PF realiza buscas no condomínio Smart Arvoredo durante operação em Manaus

Manaus/AM – O condomínio de luxo Smart Arvoredo, foi visitado por agentes da Polícia Federal (PF), durante operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (4°), em Manaus. O condomínio fica situado na Rua Wagner, no Bairro da Paz, zona centro-oeste da capital.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes específicos sobre a natureza da operação ou os alvos envolvidos, mantendo um véu de mistério em torno do motivo da visita ao condomínio residencial de alto padrão.

A presença da PF no Smart Arvoredo deixou os moradores e a mídia local intrigados, com muitas especulações sobre as razões por trás dessa ação inesperada. A imprensa e curiosos se aglomeraram nas proximidades do condomínio, buscando informações sobre os desenvolvimentos da operação. Momentos antes, duas viaturas da PF também estiveram no condomínio de Luxo Atlantis, situado no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

