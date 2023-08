PF realiza buscas no gabinete de Carla Zambelli e prende hacker

A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (2), mandados de busca de apreensão em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A PF também afirma que prendeu o hacker que vazou informações da operação Lava Jato, que ficou conhecida como Vaza Jato, Walter Delgatti Neto.

A operação nominada de 3FA, realiza buscas no apartamento funcional e no gabinete da parlamentar em Brasília, além de cumprir outro em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O hacker já foi preso em outra ocasião e, recentemente, disse à Polícia Federal (PF), que a parlamentar lhe pediu para invadir as urnas eletrônicas no ano passado. Caso ele não conseguisse realizar o pedido, Zambelli também pediu ao hacker que ele invadisse a conta de e-mail e o telefone do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Walter Delgatti Neto também invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e publicou um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes havia sido decretada. A PF explicou que as ações dizem respeito a essa situação.

Matérias Semelhantes: Modelo gasta R$ 1,2 milhão em cirurgias e diz que ativou o ‘modo boneca’. Saiba mais clicando aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.