‘Pica-Pau’ é preso suspeito de ser o mandante da morte do cantor sertanejo Igor Moreira em Manaus

Jânio Pacheco de Sales, conhecido como “Pica Pau”, 36, foi preso temporáriamente na tarde desta terça-feira (7), por ser apontado como o mandante do assassinato do cantor sertanejo Igor Moreira de Lima, 29, com mais de 20 tiros no início deste ano.

A prisão temporária foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) no dia 13 de janeiro, juntamente com as prisões temporárias de Patrick de Lima Batista, 19, o “PK”, Gabriel Mendes Ferreira, 21, o “Dedinho”, ambos já presos. Outro preso foi Wala Lourenço Ferreira, 29, conhecido como “BH”.

Detalhes sobre a prisão de Jânio, o Pica-pau, serão repassados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (8), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).