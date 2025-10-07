A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Piloto de avião que caiu no interior do Amazonas já havia sido preso ano passado por tráfico de drogas

Defesa Civil e Semma acompanham, e causas do acidente serão investigadas.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 18:57

Notícias Policiais –  Um avião monomotor caiu na manhã desta terça-feira (7) no rio Andirá, nas proximidades da comunidade quilombola São Paulo do Açu, em Barreirinha, a 330 quilômetros de Manaus. O piloto, identificado como Bruno da Conceição Moura, saiu ileso. Moradores relataram que a aeronave caiu nas águas e que populares fizeram o resgate; em vídeos, Bruno aparece sendo retirado do rio e colocado em uma canoa.

Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente foram acionadas para acompanhar a ocorrência. As causas da queda serão apuradas pelas autoridades competentes.

À polícia, Bruno afirmou que a aeronave apresentou pane mecânica, o que o levou a tentar um pouso de emergência. Ele informou ainda que havia decolado de Alenquer (PA) com destino a Autazes (AM). O piloto não foi preso, pois não havia mandado de prisão em aberto contra ele e nenhum material ilícito foi encontrado no avião. Durante a inspeção, policiais apreenderam dois iPhones, um fone, um GPS, um carregador e uma bolsa que estavam a bordo.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Segundo a polícia, Bruno possui antecedentes criminais e foi preso em março de 2024, em Manacapuru (AM), suspeito de pilotar uma aeronave usada no transporte de drogas. Na ocasião, ele e outras cinco pessoas foram detidas em flagrante com cerca de 100 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões. O flagrante ocorreu em uma propriedade no km 12 da AM-352, após denúncias de uso de aeronave anfíbia para o tráfico. Naquela operação, além da droga e da aeronave, foram apreendidos uma motocicleta Honda Biz e um carro Vectra.

As autoridades locais informarão os desdobramentos da investigação sobre a queda e se a aeronave envolvida tem alguma ligação com atividades ilícitas.

