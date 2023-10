Pilotos de avião são presos suspeitos de transportar drogas no AM

Durante Operação Estol realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na última segunda-feira (09), dois pilotos de avião, que não tiveram os nomes divulgados, ambos de 32 e 36 anos, foram presos suspeitos de integrarem uma organização criminosa que transporta material entorpecente por via área no estado do Amazonas.

Conforme o delegado a frente da investigação, Mário Paulo, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), por conta do período de estiagem dos rios, o meio de transporte do tráfico de drogas diversificou. Com isso, os investigadores deram início a Operação Estol que pretende apurar crimes dessa natureza.

Um dos pilotos foi preso em um ramal no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, por tráfico de drogas. No mesmo local, foi preso em flagrante um outro piloto, 36, por porte ilegal de arma de fogo restrito”, relatou o diretor.

Foi dado voz de prisão e os suspeitos levados até a delegacia do município. Eles devem permanecer à disposição da Justiça.

