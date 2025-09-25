A notícia que atravessa o Brasil!

‘Piratas do rio’ tocam o terror durante roubo a embarcação e terminam presos no Amazonas

Ação conjunta das polícias frustra esquema criminoso e recupera bens roubados em menos de um dia Prefiro esta resposta.

Por Marcia Jornalist

25/09/2025 às 07:51

(Foto: Divulgação)

Quatro homens foram presos em ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil no município de Borba, distante cerca de 151 km de Manaus, depois de terem roubado uma embarcação que transportava combustível e pertences pessoais. A investigação descobriu indícios de que parte da tripulação da embarcação já teria tentado fazer negócio antecipado com um dos suspeitos, o que sugere que o crime pode ter origem em falha de acordo ou traição dentro do próprio grupo.

O roubo e a atuação policial

O crime ocorreu na noite de uma segunda-feira. Criminosos encapuzados abordaram a tripulação de uma balsa, rendendo-os e subtraindo combustível e objetos pessoais. A reação policial foi rápida: em menos de 24 horas, após denúncia e rastreamento de um celular roubado, foram localizados e presos os suspeitos. As prisões evidenciaram bom trabalho de inteligência e cooperação entre as polícias.

Foram apreendidos:

  • Duas espingardas;

  • Munições;

  • Um simulacro de fuzil;

  • Motores de popa;

  • Embarcações utilizadas no delito.

O diretor de comunicação da PM do Amazonas destacou a importância da integração entre as corporações na rápida localização dos acusados e da embarcação utilizada no crime.

Investigação e denúncia

Segundo as autoridades, a tripulação da balsa transportava milhões de litros de combustível. Havia, ainda, um suposto acordo prévio entre membros da tripulação e um dos presos para que parte da carga fosse desviada — mas o combinado não foi cumprido, o que teria motivado a ação criminosa.

Uma cozinheira que estava a bordo, que não fazia parte do que teria sido acertado, conseguiu se esconder durante o assalto e enviar uma mensagem de socorro, o que foi fator chave para o início da ação policial.

