Pistoleiro mata homem em sinal de trânsito de Manaus

Um homem, identificado como Valdemar Oliveira dos Santos, de 55 anos, foi morto com um tiro, na manhã desta quinta-feira (29), enquanto estava parado com seu veículo, modelo Strada, em um semáforo no cruzamento das avenidas Tefé e Marques da Silveira, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, no momento em que a vítima estava parada no sinal, ela foi surpreendida por um pistoleiro em uma moto, na ocasião, o criminoso ordenou que ela abaixasse o vidro e em seguida efetuou o disparo. O homem não resistiu e morreu na hora.

Uma testemunha afirmou que conhecia a vítima e informou que era trabalhador em uma fábrica de reciclagem e estava a caminho do trabalho no momento em que foi morto.

A polícia informou ainda que o suposto colega da vítima, afirmou que ele foi executado por não concordar com o tráfico de drogas que toma as localidades.

Uma equipe de perícia esteve no local para colher informações e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A policia deve investigar o caso.