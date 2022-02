Pistoleiro revela detalhes da negociação para matar o sargento Lucas Ramon em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O pistoleiro Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, acusado de matar o sargento do Exército, Lucas Ramon Guimarães, em setembro de 2021, revelou detalhes à polícia sobre a negociação para cometer o crime. Ele afirma ter recebido R$ 65 mil de um intermediário para executar a vítima. Os empresários dono da rede de supermercado Vitória, Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, foram presos por suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com diálogo divulgado pela Rede Amazônica, Silas conta como aconteceu a sua contratação para o serviço.

Confira diálogo:

Quanto ele te pagou ?

Silas: 65 Com quanto ele começou?

Silas: depois eu não quis, eu dei a resposta, aí ele viu que eu não dei a resposta e ele apareceu com 25, depois de 25 ele deu 65, foi quando eu fechei Depois que tu cometeu o crime lá, que tu foi embora, ele te procurou?

Silas: isso E aí, ele te deu quanto lá?

Silas: me deu 60 e depois me deu mais 5 E aí ele te deu 60 pra tu poder devolver a arma pra ele, é isso?

Silas: pra poder devolver a arma senão eu não ia dar pra ele porque o acordo foi 65

Aí quando ele te deu 65

Silas: Eu entreguei tudo pra ele, a arma, o material todo, moto

O pistoleiro foi detido em novembro do ano passado, na casa da mãe, no bairro Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, após a família do sargento oferecer uma recompensa de R$ 40 mil a quem tivesse informações sobre seu paradeiro.

O caso

Conforme as investigações o sargento tinha um caso com Jordana, Joabson descobriu a traição e mandou matar a vítima. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jordana sabia de toda a trama arquitetada para matar o militar, apontado como seu amante, e não fez nada para impedir e também contribuiu com informações de costumes e rotinas que ajudaram no crime.

“A Jordana sabia de toda a trama, ela se omitiu não tomou nenhuma atitude para que isso não viesse acontecer e também contribuiu com informações que somente ela sabia, de costumes, de rotinas e outras informações que ajudaram na morte dessa pessoa (Lucas)”, disse.

Antes de ser assassinado, o sargento do Exército, Lucas Ramon da Silva Guimarães, contou a pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças de morte devido o caso extraconjugal que tinha com Jordana. O romance foi descoberto pelo marido da mulher e, de acordo com a polícia civil, esta seria a motivação do crime. A descoberta do ‘triângulo amoroso’ veio através de mensagens e fotos, que eram rotineiramente trocadas por Lucas e Jordana.

Braço direito suja as mãos

De acordo com a polícia, o gerente da rede de supermercados, Romário Vinente Bentes, apontado como braço direito do empresário Joabson Agostinho contratou a mando do chefe o pistoleiro, Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, para matar o sargento Lucas Guimarães, no dia 1° de setembro de 2021, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

“O Romário era o seu braço direito (de Joabson Agostinho), a pessoa que foi responsável por contratar o Silas”, afirmou o delegado Ricardo Cunha.

Nesta ação, Kamila Tavares e duas outras mulheres que estão foragidas, Kayandra Pereira Castro e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos, apresentaram o pistoleiro para o braço direito de Joabson.