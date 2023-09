Um homem identificado como José Maurício Neres Honorato, de 23 anos, foi brutalmente assassinado neste sábado (30) por uma dupla de pistoleiros de uma facção criminosa na Rua Internacional, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. As autoridades policiais estão investigando o caso e tentando identificar os responsáveis por esse crime hediondo.

Segundo informações da polícia, os criminosos chegaram ao local a pé e estavam armados. Eles se aproximaram de José Maurício e abriram fogo contra ele, atingindo-o com vários disparos. Após cometerem o crime, os assassinos deixaram um bilhete em cima do corpo da vítima.

“CV AM, TDZ. Morri porque andando com PCCU. Tropa de Manaus”, dizia o bilhete.

Depois de atirar em José Maurício, a dupla empreendeu fuga pela área de mata próxima ao local do crime. De acordo com testemunhas, os criminosos conseguiram escapar antes que a polícia chegasse ao local. As autoridades estão intensificando as buscas na tentativa de localizar e prender os suspeitos.

A polícia científica foi acionada e realizou a perícia no local do crime. Posteriormente, o corpo de José Maurício foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames detalhados para auxiliar nas investigações. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pelas investigações do caso.

