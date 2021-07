Pistoleiros em carro branco matam jovem na Zona Leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Leandro Cavalcante Neves, de 19 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (27) por pistoleiros que estavam em um carro branco, na avenida Cosme Ferreira, do bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima já estaria sendo ameaçada por bandidos de uma boca de fumo da área e precisou se ausentar do bairro.

No momento do crime, Leandro estava indo visitar uma cunhada que trabalha na feira do Coroado, só que os bandidos ficaram sabendo e o encurralaram a caminho do local. O rapaz ainda tentou correr mas foram disparados diversos tiros contra ele que caiu no meio da rua. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).