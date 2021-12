Pistoleiros em carro branco promovem ataques, matam homem e deixam dois feridos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Criminosos armados que estavam em um carro branco, de placa e modelo não identificados, promoveram ataques na noite desta segunda-feira (20) que deixaram dois feridos e um homem morto.

Marcel Preste foi assassinado com diversos disparos, na feira do bairro do Santo Antônio, na Zona Oeste da capital amazonense. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo.

Ocupantes do mesmo veículo também balearam duas pessoas na rua Ipiranga, no bairro do Santo Antônio. Uma das vítimas foi levada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, e outra para o Serviço de Pronto Atendimento do São Raimundo.

A Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar os casos.