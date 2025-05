Pistoleiros executam adolescente a tiros em Manaus

Notícias Policiais – Na noite desta segunda-feira (6), um adolescente de 17 anos, identificado preliminarmente como Gabriel, foi morto com disparos na cabeça na rua Japará, localizada na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A execução causou comoção entre os moradores e mobilizou rapidamente as forças de segurança da capital amazonense.

De acordo com relatos da mãe da vítima, Gabriel era irmão de um jovem envolvido com o tráfico de drogas que havia sido assassinado exatamente três meses antes, em 21 de fevereiro. Ela afirmou não saber se o filho mais novo tinha envolvimento direto com atividades criminosas, mas suspeita que o histórico do irmão possa ter motivado a execução.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o corpo do adolescente estendido no chão, com ferimentos graves no rosto provocados pelos tiros. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime até a chegada da equipe de peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou testemunhas, e a polícia trabalha para entender se há ligação direta entre os dois homicídios ocorridos na mesma família.