Pistoleiros executam casal e deixam mulher ferida no bairro Novo Aleixo

O casal Renato Alves Mota Júnior, de 27 anos, e Mirian Silva dos Santos, de 22, foi executado com mais de 40 tiros na noite desta segunda-feira (7), na rua Galiléia, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, José teria ido no bairro apenas para fazer uma visita, já que o mesmo já tinha se mudado. Na ação, ocupantes armados de um carro logo efetuaram os disparos contra as vítimas e uma outra mulher que passava pelo local acabou sendo baleada de graça.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil investiga o caso.

A mulher que foi baleada de graça, foi socorrida, levada ao hospital e seu estado de saúde não foi divulgada.