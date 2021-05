Pistoleiros invadem lanche e atiram na cabeça de chapeiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um homem identificado como “Japa”, foi baleado com vários tiros na cabeça, enquanto trabalhava como chapeiro em uma lanchonete no Campo do Bahia, no bairro São José 3, na Zona Leste.

Continua depois da Publicidade

Segundo testemunhas dois pistoleiros chegaram no local em uma motocicleta, um deles desceu do veículo, caminhou até o balcão e de repente pulou para o lado de dentro do lanche disparando várias vezes contra a vítima.

A vítima levou ao menos três tiros na cabeça e foi encaminhada a uma unidade hospitalar onde está entre a vida e a morte.

Os bandidos conseguiram fugir sem serem identificados. A polícia investiga o caso.