Pistoleiros invadem residência e matam cadeirante e jovem em Manaus

Dois homens, identificados como Robson Jardim Nogueira de 47 anos (tio) e Ronysson Coelho Nogueira de 20 anos (sobrinho), foram mortos à tiros na noite desta terça-feira (7), na casa em que moravam na rua São Cristóvão, no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam na residência quando quatro pistoleiros chegaram no local e efetuaram vários disparos. O tio da vítima é cadeirante, acabou sendo atingido com um disparo na boca e Ronysson ainda tentou correr e se esconder em baixo de uma cama, mas foi encontrado e executado. As vítimas morreram no local.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e a polícia investiga o caso.