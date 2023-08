‘Pit Bull’ é preso suspeito de causar o naufrágio dos próprios enteados no AM

Claudeson Ferreira Vieira, 32, conhecido como “Pit Bull”, foi preso nesta quarta-feira (2), suspeito de causar o naufrágio que resultou nas mortes de seus enteados Emanuele Cruz Pinto, 10; Eliza Emanuelle Cruz Pinto, 6; e Francisco Emanuel Cruz Pinto, 2. O fato ocorreu na noite do dia 3 de julho deste ano, no rio Sanabani, comunidade Santa Luzia, zona rural do município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado João Manuel Filgueiras, da 40ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no dia do fato, as equipes policiais foram ao local e a mãe das crianças informou, inicialmente, que a canoa em que ela estava juntamente com seu companheiro e seus cinco filhos havia naufragado em decorrência de um forte temporal naquela região. Três crianças foram a óbito e duas meninas de 9 e 7 anos sobreviveram.

“Durante as investigações constatamos divergências entre as versões inicialmente apresentadas pela mãe e pelo padrasto das crianças, não condizente com a verdade dos fatos, tendo em vista que os indícios apontavam Claudeson como principal causador do naufrágio. Ele pressionou com o peso dele na canoa pela parte de trás, fazendo com que entrasse água e afundasse”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, a motivação teria sido ciúmes de sua companheira com seu colega, que estavam ingerindo bebidas alcoólicas em uma propriedade localizada naquela comunidade, momentos antes do fato.

“Diante dos fatos representei à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado e a ordem judicial foi decretada em regime de plantão pela Justiça. A prisão da mulher não foi autorizada, no entanto, foi decretada medidas protetivas em favor das suas filhas sobreviventes”, informou Filgueiras.

Claudeson já é conhecido pela polícia por sua extensa ficha criminal, ele atualmente encontra-se no regime aberto de cumprimento de pena pelos crimes de tráfico de drogas e afins.

O indivíduo responderá por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Ele passará para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST