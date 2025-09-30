Pix de R$ 0,01 expõe descumprimento de medida protetiva e leva à prisão em Manaus

Notícias Policiais – Uma transferência de R$ 0,01 via Pix, acompanhada de uma mensagem pedindo resposta e contato por rede social, acendeu o alerta para um novo episódio de perseguição contra uma mulher de 29 anos, em Manaus. O envio, registrado em 25 de agosto, partiu do ex-companheiro da vítima, de 30 anos, que já estava proibido de se aproximar dela por decisão judicial. O gesto simbólico, segundo a vítima, somou-se a um histórico de ofensas e ameaças enviadas de diferentes números de telefone, situação que a deixou abalada psicologicamente e com medo de ser surpreendida no trabalho ou em locais que costuma frequentar.

PUBLICIDADE

Diante do relato, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste representou pela prisão e, nesta terça-feira (30/9), o homem foi preso preventivamente no bairro Mauazinho, zona Leste da capital. De acordo com a delegada Nathália Oliveira, o caso recente do Pix evidenciou o descumprimento da medida protetiva de urgência vigente em favor da vítima, reforçando a necessidade da custódia para impedir novas violações.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

Após a captura, o suspeito foi conduzido à unidade policial e vai responder por descumprimento de medida protetiva. Ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. A DECCM Norte/Leste segue acompanhando o caso, que evidencia o uso de meios digitais como instrumento de controle e intimidação em contextos de violência doméstica.