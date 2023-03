Plano do PCC contra Sérgio Moro surge 20 anos após facção preparar emboscada e matar corregedor do sistema prisional de SP

O plano do PCC de atacar autoridades públicas, entre elas o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, revelado nesta quarta-feira, 22, pela Polícia Federal, ocorre exatamente no mês de aniversário dos 20 anos do crime que inaugurou a prática do terror ostensivo pela facção criminosa.

No dia 14 de março de 2003, o então juiz Antônio José Machado Dias foi vítima de uma emboscada e morto a tiros em Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde atuava como corregedor do sistema prisional. O crime teria sido uma retaliação pelo tratamento duro que dava aos líderes da facção, boa parte deles abrigada no complexo penitenciário instalado na região.

O principal chefe do grupo criminoso, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, foi condenado a 29 anos de prisão pelo assassinato do magistrado – outros três comparsas também foram sentenciados pelo crime.

Moro cruzou a vida de Marcola em 2019 quando, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, ordenou a transferência do criminoso para o presídio federal de Brasília, uma instituição de segurança máxima que dificulta a execução das atividades de comando que Marcola ainda desempenha na facção.

O atentado contra Machado Dias foi o primeiro de um grupo criminoso organizado contra uma autoridade pública no país. Três anos depois, o terror do PCC ganharia as ruas em larga escala com a onda de ataques contra agentes de segurança pública em maio de 2006. Os atentados, ocorridos entre 12 e 21 de maio, deixaram 564 mortos e mais de uma centena de feridos pelo país.

Um dos motivos para a onda de ataques foi justamente a decisão de isolar Marcola e outros chefes da facção em uma unidade de segurança máxima em Presidente Venceslau, na mesma região de Presidente Prudente.

