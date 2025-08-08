A notícia que atravessa o Brasil!

Plano para roubar empresário que terminou em morte em Manaus começou com corrida de app, diz polícia

Operação Senectus desarticula grupo especializado em assaltos a residências após homicídio qualificado; buscas continuam por três foragidos.

Por Marcia Jornalist

08/08/2025 às 13:29 - Atualizado em 08/08/2025 às 15:16

Notícias policiais – Três homens foram presos nesta sexta-feira (8), em Manaus, durante a Operação Senectus, deflagrada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Carlos Eduardo Nogueira dos Santos, de 27 anos, Richardson da Silva Pereira, de 22, e Rikelme Souza Araújo, de 21, são apontados como autores do assassinato do empresário Severino Gomes das Mercês, de 69 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 17 de julho, no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

Segundo as investigações, Carlos Eduardo, que atuava como motorista de aplicativo, foi peça-chave para o planejamento do crime. Dias antes do homicídio, ele levou um prestador de serviços até a casa da vítima. Durante o trajeto, o passageiro comentou que iria trabalhar na residência de um empresário idoso e de posses. A conversa despertou o interesse criminoso do motorista, que então compartilhou as informações com o grupo.

“Esse motorista ouviu os detalhes sobre a vítima: que era um homem com bens, morava sozinho com a neta e tinha rotina previsível. A partir disso, o grupo se organizou e passou a monitorá-lo”, explicou o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS.

Na noite do crime, o bando armado invadiu a residência se passando por policiais civis. O objetivo inicial era praticar um assalto, mas Severino reagiu à invasão. O empresário chegou a atirar contra os criminosos, mas foi alvejado durante a troca de tiros e morreu no local.

“Eles simularam uma operação policial para entrar na casa sem levantar suspeitas. A reação do empresário surpreendeu o grupo, que então executou o disparo fatal. Era uma quadrilha organizada e perigosa. Infelizmente, o desfecho foi trágico”, relatou o delegado.

Além dos três presos, a polícia identificou outros três envolvidos no crime, entre eles um adolescente de 17 anos. Os suspeitos continuam foragidos e são considerados perigosos. A DEHS pede apoio da população para localizá-los, com denúncias anônimas que podem ser feitas pelo 181, o disque-denúncia da SSP-AM ou pelo número (92) 98118-9535.

A arma usada no assassinato ainda não foi localizada. No entanto, imagens de câmeras de segurança próximas à residência da vítima foram fundamentais para identificar os autores. As imagens captaram o momento em que os criminosos deixaram o local após o crime, além de ajudar a traçar a rota de fuga.

A DEHS investiga agora a ligação do grupo com outros crimes patrimoniais na capital. Os presos devem responder por latrocínio (roubo seguido de morte), associação criminosa e falsidade ideológica, já que usaram falsos distintivos e se identificaram como policiais civis.

A operação foi batizada de Senectus, em alusão ao termo latino que significa “velhice”, em referência à vulnerabilidade da vítima, um idoso de 69 anos. A morte de Severino chocou a vizinhança e levantou alertas sobre crimes direcionados a pessoas idosas em Manaus.

