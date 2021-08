Playboy é preso envolvimento em morte de jovem achado em mala em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Ismael Feitoza da Silva, de idade não revelada, conhecido como ‘Playboy’ foi preso nessa sexta-feira (20/08). Ele estava sendo procurado desde o dia 18 deste mês, pelo envolvimento no homicídio de Iglisson Lorran Santos da Silva, que tinha 19 anos. A prisão ocorreu em via pública, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano, por volta das 17h, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Iglisson desapareceu no dia anterior, ocasião em que informou que iria até a casa de uma mulher conhecida como Luciana Castro. A vítima foi encontrada morta dentro de uma mala com sinais de agressão física e mutilação.

“Após tomarmos conhecimento do fato, iniciamos as investigações e identificamos o envolvimento de seis indivíduos no crime. Dois deles foram presos pela nossa equipe, em maio e junho deste ano, sendo Luciana de Castro Santos e Dorgival Filemon de Almeida Matos, conhecido como ‘Filé’. Seguimos com os trabalhos de investigação para localizar os demais indivíduos”, esclareceu a autoridade policial.

Ainda de acordo com Araújo, Diego Rodrigues Limas, chamado de ‘Diego Doido’; Jimmy da Silva e Silva, conhecido como ‘Dimas’; e um homem identificado apenas como ‘Henrique Jogador’, seguem foragidos.

Continua depois da Publicidade

Ismael responderá pelo crime de homicídio e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá aguardar audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.