PM agride mulher em supermercado após ser denunciado por estupro de criança em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher de 31 anos, foi agredida na terça-feira (15), após ter denunciado que a filha de 2 anos havia sido estuprada por um Policial Militar em Manaus, que é avô da vítima.

De acordo com a polícia, o indivíduo é ex-sogro da mulher. Na ocasião, a mãe registrou a denúncia após perceber as marcas no corpo da vítima.

Ao tomar conhecimento da denúncia contra ele, o policial atacou a mulher no momento em que ela fazia compras com o filho de 7 anos. Na ação, ele a agrediu com tapas, empurrões e a mulher teve os lábios cortados devido às agressões.

Conforme a vítima, após a denúncia, ela vem sofrendo constantes ameaças e sendo perseguida pelo suspeito.

A polícia investiga o caso.