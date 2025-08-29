PM apreende 13 quilos de skunk escondidos em sacos de macaxeira em Coari

Notícias Policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (29/08), mais de 13 quilos de maconha do tipo skunk em Coari, município localizado no interior do estado. A droga estava escondida dentro de dois sacos com macaxeira, em uma embarcação abordada na Base Fluvial Arpão 2. Uma mulher, suspeita de transportar o entorpecente, foi presa em flagrante.

A operação foi realizada por volta das 3h, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Durante a abordagem, a cadela policial Athena sinalizou para a presença de drogas dentro das sacas. Ao retirarem a macaxeira, os policiais encontraram 12 tabletes de skunk. A perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou a quantidade total em 13,9 quilos da droga.

Após a apreensão, a equipe conseguiu identificar a responsável pelo transporte. A suspeita foi levada à Polícia Civil (PC-AM) e responderá pelo crime de tráfico de drogas. Em depoimento, a mulher declarou que a carga seria entregue na capital, Manaus.

A ação reforça o trabalho de fiscalização e combate ao tráfico de drogas realizado pelas forças de segurança do Amazonas, especialmente em rotas fluviais, que são frequentemente utilizadas para transporte de entorpecentes.