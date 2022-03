PM apreende armas de fogo, drogas e 2,2 toneladas de pescado ilegal em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram, na tarde desta quinta-feira (17/03), um balanço da Operação Hórus, na cidade de Parintins (a 369 quilômetros da capital). Em 11 dias de atuação, foram contabilizados números expressivos no combate à criminalidade. De acordo com o comandante do BPM, major Leandro, foram realizadas abordagens a 1.044 pessoas, 118 automóveis, 544 motocicletas, 53 embarcações e sete bares.

Os policiais também apreenderam 2,2 toneladas de pescado ilegal, 29 gramas de produto análogo a oxi e duas armas de fogo de uso permitido. Foi realizado ainda o resgate de um filhote de peixe-boi.

A Operação faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do Governo Federal, e tem o objetivo de atuar no combate ao tráfico de drogas e repressão aos demais tipos de crimes, de modo a aumentar a segurança da população do município.

A ação deve seguir até o final do mês de março, com a participação de tropas do Comando de Policiamento do Interior, Batalhão de Choque, Rocam, Batalhão Ambiental e do 11° BPM, que irão atuar tanto na zona urbana de Parintins como também no Policiamento Fluvial no entorno da Ilha.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.