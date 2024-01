Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), apreendeu uma pistola, com seis munições intactas, nesta quinta-feira (25/01), no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital.

A equipe policial da Rocam realizava incursão nas imediações da rua Evaristo Faustino, no momento em que viu um grupo em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura o grupo fugiu.

Em buscas pelo local, os PMs encontraram o armamento. O material apreendido foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

